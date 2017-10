Belén Roca pasa por uno de los peores momentos de su vida Belén Roca durante su paso por 'GH' / Telecinco Atraviesa un gran depresión tras haber perdido la custodia de su hija de 9 años EL NORTE Jueves, 19 octubre 2017, 14:51

Belén Roca, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y posteriormente participará en 'Gran Hermano Vip', desapareció de la pequeña pantalla, tras la muerte de su madre. Pero las malas noticias para ella no terminaron ahí, según ha contado en una entrevista publicada por la revista 'Lecturas' y en la que relata los problemas que ha tenido por la custodia de su hija de nueve años.

Tras la trágica muerte de su novio Dani Rivas, en un competición motociclista, se produjo la muerte de su madre debido a un cáncer de pulmón lo que le obligó a abandonar la casa de 'GH Vip'. A estas desgracias hay que sumar que le han quitado la custodia de su hija de nueve años. «Estoy hundida, sin fuerzas. Me acaban de dar la resolución del recurso que interpuse y me deniegan la custodia de mi hija».

El comienzo de su batalla por la custodia de su hija coincidió con su anadadura profesional por la televisión: «No soportaba verme en televisión y todo fue a peor. Me rogaba que volviera con él y como no quise me dijo que me iba a hacer daño donde más me duele».

Su ex para conseguir la custodia se apoyo en los continuos viajes de Belén a Madrid lo que la obligaban a dejar a su hija con sus padres. «No sé de donde sacar fuerzas, hubiera renunciado a todo por tener a mi hija», incluso a su trabajo en televisión: «Llevo un año retirada, sin aparecer en televisión para recuperarla y nada».

El juicio para determinar la custodia se celebró mientras Belén concursaba en 'GH' enterándose al salir que le había sido retirada: «Mi familia no se atrevía a contarme que había perdido a mi hija. Fue horrible». Pero Belén ha presentado recurso al Tribunal Supremo. «Pago su pensión y la veo cada 15 días alternos». Esta situación le ha llevado a pedir ayuda psicológica «lloro cada dos por tres y he tocado fondo, estoy cansada de sufrir. Quiero que todo el mundo sepa el dolor que siento»