Belén Esteban y Terelu Campos, a la gresca Belén Esteban y Terelu Campos. / Telecinco Las colaboradoras de 'Sálvame' vuelven a estar enfrentadas por su hijas como telón de fondo EL NORTE Jueves, 31 mayo 2018, 12:06

La mayoría de edad cumplida por las hijas de algunas famosas está dando que hablar, como es el caso de Andrea Janeiro, que cumplió los 18 años el 20 de julio, y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos que llegaba a la mayoría de edad el pasado 24 de marzo.

Terelu tuvo que escuchar las críticas de sus compañeros de 'Sálvame' por vender a la revista 'Hola!' la exclusiva de la mayoría de edad de su hija por una importante suma de dinero y eso que la televisiva siempre defendió que no le gustaría que su hija se convirtiera en personaje público.

Belén Esteban fue una de las más críticas con su compañera. «Me sienta fatal que llame al director para que no hablemos de esto. Mi hija abrió programas durante quince días. ¿La gente por qué hace exclusivas? Por dinero, ¿no?», decía sobre la portada de la revista, y añadía: «Si hubiera hecho una exclusiva con mi hija –continuó–, lo mismo ahora tendría el piso, pero no la hice. Mi hija siempre me ha dicho que no quiere salir».

Este enfrentamiento entre las colaboradoras de 'Sálvame' tuvo en la tarde ayer un nuevo episodio, debido a un comentario de Terelu Campos en su última exclusiva con la revista 'Semana'. En la entrevista señalaba que le hubiera gustado que su compañera hubiera acudido a la presentación de su línea de joyas y de su libro dada su amistad y la que mantienen sus hijas: «Mi relación con Belén siempre es buena y la de nuestras hijas es mucho mejor que la nuestra, tienen más relación en la intimidad».

Este comentario ha vuelto a enfadar a Belén que ha dicho: «Si yo no nombro a la persona que más quiero, que no digo ni su nombre, aquí nadie la nombra. Ni tú, Terelu» y ha añadido: «Habla de tu hija, estás en tu derecho y me parece muy bien, pero aquí la persona que yo más quiero ha decidido que no, no quiere».