Belén Esteban en 'Sábado Deluxe': «Campanario quiso que nos viéramos» La colaboradora de Telecinco recibió una llamada de la mujer de Jesulín de Ubrique pidiendo una cita sin que nadie de su familia se enterase EL NORTE Domingo, 10 septiembre 2017, 10:17

Belén Esteban regresa sus de sus vacaciones marcándose un 'Deluxe' y responder a todo lo que se ha comentado durante su descanso: que si Campanario está obsesionada con ella y guarda recortes debajo de la cama, que si está embarazada, etc. Pero su 'bomba' de la noche no se hizo esperar: el pasado 9 de agosto María José Campanario se puso en contacto con ella para quedar sin que nadie se enterara.

En aquel momento Belén se encontraba en una agradable comida familiar junto a Miguel y sus suegros. Cuando descolgó el teléfono la llamada fue de lo más inesperada: "La noté nerviosa y agitada. Me felicitó por lo buena madre que soy y quiso quedar conmigo en mi casa, a solas, sin que nadie se enterara". Hay que tener en cuenta que el nueve de agosto María José se encontraba ingresada por su depresión.

"No sé si ella está obsesionada conmigo, pero su tono era de querer tener una amistad conmigo" ha contado Belén. Y añadió: "Me dijo que estaba intentando convencer a Jesús para que pagara los estudios de Andrea".

La colaboradora ha continuado la entrevista con María Patiño afirmando que "lo que me asombró era en que quería tener una charla, y me insistía en que me habían hablado muy mal de ella", y ha querido aclarar a todos los espectadores del programa de Telecinco que "ella no dijo nada de que estaba ingresada, pero yo tampoco le pregunté".

También habló de los recortes de revistas a lo que Kiko Hernández hizo referencia diciendo que María José guarda debajo de la cama en cajas. Belén hizo una llamada telefónica a alguien de confianza de Ambiciones y esta persona se le confirmó: "No tiene una sino que tiene seis cajas con recortes míos".

Tras la llamada, Belén quedó preocupada y, tras una charla con Raúl Prieto, directo de 'Sálvame', decidió ponerse en contacto con Jesulín para contarle lo que había ocurrido. Pero la respuesta de éste no le gustó nada y por eso Belén ha decidido contarlo todo, a raíz de que su ex pareja no dijera nada y le colgara el teléfono.

Por esta razón a la 'princesa del pueblo' le han llovido las críticas. Las primeras las de su compañero Kiko Matamoros al que no le parece bien que haga caja hablando de una persona que no se encuentra bien de saludo como María José Campanario. Este comentario generó un buen número de apoyos en Twitter que secundaron la opinión del colaborador.

El embarazo

Belén Esteban también ha hablado sobre su supuesto embarazo para desmentirlo. “No estoy embarazada”. La colaboradora aprovechó también para lanzarle una pulla a atamoros cuando éste le preguntó si lo estaba intentando y habla de su posible futuro embarazo o enlace matrimonial con 'el Míguel'.

A pesar de eso, sus compañeros han aprovechado para preguntarle sobre sus planes de boda. Ella respondió: "no sabéis la que se lía si yo digo que estoy preparando mi boda. Mañana en la puerta de mi casa hay el triple de paparazzis". A lo que añadió: "si me voy a casar o quedarme embarazada, os vais a enterar".

Y vuelta con Toño

“Yo hago con mi dinero lo que me sale del c*** y lo que no hago es llevarme el dinero de nadie”. Además, la abogada Montse Suárez nos ha contado que desde este mismo miércoles, Belén puede solicitar el embargo de la casa de Toño Sanchís de forma legal pero, ¿qué tiene que decir ella al respecto?