Belén Esteban responde al último ataque de Toño Sanchís
La 'princesa del pueblo' será entrevistada el 9 de septiembre en 'Sábado Deluxe'
Miércoles, 6 septiembre 2017, 13:59

La hermanas Campos fueron las protagonistas del pasado 'Sábado Deluxe', un programa que, según Toño Sanchís, estaba reservado para Belén Esteban, que tenía que haber dado una entrevista para contar cómo habían sido sus vacaciones, además de los preparativos de la marcha de su hija Andrea al Reino Unido para iniciar sus estudios universitarios. Pero lo cierto es que la 'princesa del pueblo' decidió aplazar su asistencia y dejarlo para el sábado, 9 de septiembre, tal y como recuerda 'Bekia'.

Debido a su ausencia, Toño comentaba en Twitter: «#EsparToños lo dije "El Titanic se hunde"... #LaBrujaDelPueblo #LaPrincesaDePueblo #LaFabricaDeLasMentiras», además de aclarar que ese hastag «#EsparToños el hashtag #LaBrujaDelPueblo lo sacó su productora @lafabricadelatv en el programa cazamariposas cuando estaba en GHVIP».

Sobre su retraso, Sanchís apuntaba que lo hizo porque temía que la audiencia no fuera la deseada, al estar jugando a la misma hora España e Italia en un partido decisivo para clasificarse para el Mundial de Rusia.

Por el momento, ella ha querido olvidarse de estos comentarios y seguir disfrutando de la felicidad en la que vive inmersa desde hace unos meses. No obstante, la televisiva ha pedido apoyo a sus seguidoras: «Este sábado, 9 de septiembre, os espero en @DeluxeSabado, no me falléis!!».