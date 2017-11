Belén Esteban recuerda los 18 días que pasó en coma Belén en una de sus intervenciones en 'Sálvame'. / Telecinco Los colaboradores de 'Sálvame' hablaron durante el programa de sus miedos a la muerte EL NORTE Miércoles, 22 noviembre 2017, 12:24

'Sálvame' ha puesto encima de la mesa el tema de la muerte, para que sus colaboradores hablaran de ella. Cada uno ha contado si tenía miedo o no a la muerte o a que enferme un familiar...

Una de las que ha expresado su opinión ha sido Belén Esteban que ha hablado de su propia experiencia, según publica el portal 'Chance'. Primero ha comentado que teme a la muerte por que su hija se quedaría sola. Durante su relato se mostró algo nerviosa llegando a decirle a Paz Padilla que no quería hablar más del tema. Pero, antes de pasar a otra cosa, la 'princesa del pueblo' ha hecho una declaración que ha llamado la atención: «Yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita. Ahora no tengo a mi niña ni a mi chica y me da miedo cuando me quedo sola en casa, Miguel se va a las 7 de la mañana para trabajar y él siempre me hace un análisis antes de irse».