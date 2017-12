Belén Esteban le da dos 'pistas' a Hugo y a Pilar en su visita a 'GH' EBelén Esteban en el confesionario de 'GH Revolution'. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' fue la encargada de encender las luces de Navidad de la casa de Guadalix de la Sierra EL NORTE Viernes, 1 diciembre 2017, 11:26

El 30 de noviembre se vivió en la casa de 'Gran Hermano Revolution' una doble expulsión: la del último expulsado y la del finalista menos votado. Al margen de los descartes, los concursantes recibieron la visita de una ganadora del reality, además de haber acudido a Guadalix de la Sierra en calidad de invitada a 'Gran Hermano 16' y 'Gran Hermano VIP 4'.

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, anunciaba que «la Navidad ha llegado a Guadalix de la mano de Belén Esteban». La 'princesa del pueblo', en el confesionario, fue recibida por el Súper que le dijo: «Bienvenida de nuevo a tu casa». Belén se mostró muy emocionada por el encargo de encender las luces de Navidad en la casa, así como por llevar un regalo a los concursantes y, recordándole al Súper que «en mi edición no hubo».

Mientras esto sucedía en el confesionario, los concursantes esperaban en la sala de pruebas, ajenos a la presencia de Belén. Al ver a la colaboradora de 'Sálvame', Pilar exclamó «¡Ay! ¡Que me muero!». Pero no todos la conocían. Fue el caso de Yangyang, que preguntó al verla: «¿Quién es?».

A continuación, se fueron al jardín y la invitada les dijo: «Hay una condición, este regalo no lo podéis abrir hasta que os den instrucciones» y también señaló: «Pili, ten clara una cosa. Tú gustas, a mí me gustas -todos gustáis- por ser como eres, que hay algunas que son de 90-60-90 y van de diosas. Que eso no se te olvide».

Pero los recordatorios de Belén no acabaron con Pili. «Hugo, más vale solo que mal acompañado», señaló la colaboradora de 'El debate de GH Revolution' que añadió: «Que disfrutéis, que aquí habéis entrado solos y ya sabéis todos lo que tenéis que hacer. Os lo digo de corazón».

Por su parte, Javier desde el plató se dirigió a la tertuliana: «Belén ya estoy viendo que te tienes que morder la lengua» y ésta le contestó: «Sí, porque en esta casa todo lo que pasa, se ve fuera. Todo... pero todo, todo. Así que yo he dicho lo que creía que tenía que decir. Podría decir muchas más cosas... Y Pili, lo que te he dicho que no se te olvide, que lo que importa es esto», y añadió: «Yang, sigue cantando y bailando, sigue a tu rollo».