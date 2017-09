Belén Esteban les 'mete caña' a Campanario y a Jesulín Belén Esteban en 'Sálvame'. / Telecinco La 'princesa del pueblo' pilla un monumental cabreo por los mensajes entre su hija Andrea y María José Campanario EL NORTE Martes, 26 septiembre 2017, 13:07

La llamada que le hizo María José Campanario a Belén Esteban está revolucionando el mundo del corazón y eso que el 'acontecimiento' sucedió hace unas semanas. Hay quien califica la filtración de la llamada como una traición de la 'princesa del pueblo', mientras que otros la apoyan. Lo que sí está claro es que es un nuevo motivo para que se reabra esa guerra que nunca ha dejado de existir entre la familia Janerio y la de Paracuellos del Jarama.

El pasado fin de semana, en el programa 'Socialité' que presenta María Patiño, se sacaban a la luz en exclusiva unos mensajes que intercambiaron la hija de Jesulín con María José Campanario. Esos mensajes muestran como Andrea contactó con María José para preguntarle por su salud. Además, también se ha podido saber que no es la única conversación que han mantenido las dos; Andrea informó a María José de que había aprobado la Selectividad y que comenzaría sus estudios universitarios en Birmingham. Otros medios señalan que Andrea también habría mantenido conversaciones con otros hermanos paternos.

Después de producirse la 'famosa' llamada entre Campanario y Belén, los detractores de la colaboradora de 'Sálvame' apuntan que la odontóloga llamó a Belén para ponerse de acuerdo en un encuentro entre los hermanos, algo que ha desmentido la 'princesa del pueblo', pero que tras salir a la luz esos mensajes de Andrea vuelve a cobrar fuerza, según apunta el portal 'Chance'.

No obstante, y como era de esperar, Belén Esteban ha cargado duramente contra Campanario y Jesulín en 'Sálvame': «Que saque Campanario los mensajes que mandó a Andrea diciendo que quería verme; Jesús, te he mandado un mensaje y te he dicho: 'Que sea la última vez que tu mujer manda un mensaje de mi hija a Antena 3, ¡Qué poca vergüenza! Y no digo más cosas por no dejaros a la altura del betún» y añadía: «¿Es malo que mi madre dijera a mi hija que llamara a su padre por lo del mareo? Dejar de hablar de mi hija y la poca vergüenza la tiene el padre (Jesulín) porque quien filtra todo es tu mujer Maria José Campanario y se lo permite. ¡Basta ya!».