Belén Esteban le envía un 'recadito' a María José Campanario Belén Esteban. / Telecinco La 'Princesa del Pueblo' le recrimina a la mujer de Jesulín de Ubrique que tenga dinero para presentar demandas y no para otras cosas EL NORTE Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:50

Mila Ximénez, Kiko Hernández y Jose Antonio León, todos ellos colaboradores de 'Sálvame', podrían ser demandados por María José Campanario por haber dado informaciones sobre su estado de salud. «Yo me dedico a informar y nadie me va a cerrar la boca. Informar es mi trabajo y me ampara la ley y la constitución por la libertad de expresión. Quiero hablar con ella para ver si es verdad, y si es verdad, darle la dirección de mi casa para que llegue la demanda».

Según María Patiño, no solo contra los colaboradores del programa habría presentado demanda, sino también contra algunos vecinos. «Ha tenido problemas de denuncias importantes, ha tenido que mandar abogados, ha habido denuncias al presidente, a vecinas...Muchos de sus vecinos nos están viendo y se están pensando dar su testimonio si las demandas que va a poner contra los colaboradores llegan a puerto. Los vecinos quieren ayudar concretamente a José Antonio León», apuntó.

Mila Ximénez, tal y como recoge el portal 'Bekia', explicó el porqué de la denuncia: «Ella demanda fundamentalmente porque su fuente de ingresos se ha terminado. Es una mujer que está a la baja en cuanto a exclusivas, no le interesa absolutamente a nadie y ella ha ido a darle la vuelta».

Mientras tanto, Belén Esteban se hizo una pregunta: «A mí este señora no me toca nada pero, ¿cuanto tenéis para demandas y abogados y que poquito para otras cosas, no?» y añadió, haciendo referencia a su hija Andrea: «Pero no hace falta, tienes la suerte de que ella no me deja hablar, tenéis la suerte y por ella me callo pero ahora mismo contaría todo».