Belén Esteban desmiente la noticia de su boda Belén Esteban. / Telecinco La tertuliana ha comentado en 'Sálvame': «Me gustaría casarme pero a lo mejor es dentro de tres años o cuatro o nunca» EL NORTE Jueves, 19 octubre 2017, 12:38

La revista 'Lecturas' publicaba el pasado lunes la noticia sorpresa de que Belén Esteban se iba a casar, incluso la publicación se atrevió a adelantar el nombre de algunos invitados al enlace. Esta noticia tuvo su origen en unos comentarios que realizó la colaboradora de 'Sálvame' en las que dejaba entrever que le gustaría casarse.

La publicación de la noticia ha provocado un tremendo enfado en la 'princesa del pueblo': «La portada es mentira, yo no he anunciado nada y menos mi boda, ¡que no os engañen!».

Ayer miércoles, en 'Sálvame', volvió a mostrar su indignación, tal y como recoge el portal 'Chance'. Durante el programa salió varias veces del plató en mitad de una discusión que comenzó con bromas de Kiko Hernández y Jorge Javier y que Belén ha respondido: «Me gustaría casarme pero a lo mejor es dentro de tres años o cuatro o nunca».

Pero la 'pelea' ha ido intensificándose después de que el presentador defendiese a la revista 'Lecturas'. Por su parte, Esteban ha seguido mostrando su indignación en un tono simpático: «De una broma que yo hago contigo no puede sacar esa portada. Yo entiendo que el corazón está muy mal pero no es así».