Belén Esteban desmiente los comentarios de Lequio y Sanchís sobre su suegra Belén Esteban. / Telecinco La 'princesa del pueblo' se ve obligada a decir donde trabaja su suegra para desmentir las afirmaciones de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa'

Belén Esteban vuelve a estar de actualidad (si es que alguna vez ha dejado de estarlo). La 'princesa del pueblo' ha manifestado su enfado por haberse hecho públicos algunos mensajes de Whatsapp que su hija Andrea habría enviado a María José Campanario. Sobre esta tema, ha hablado su exrepresentante Toño Sanchís, que ha querido echar por tierra todos los argumentos de la colaboradora de 'Sálvame', según recoge el portal 'Bekia'.

El mánager comentó en 'El programa de Ana Rosa' que Campanario hace de puente entre Andrea y Jesulín, a pesar de que Belén Esteban intente negarlo: «Ha habido una buena relación entre Andrea y María José. Su relación es más de lo que parece» y añadía que Andreíta le comentaba que tenía miedo de decir a su madre que «tenía relación con su padre».

En el programa, Alessandro Lequio también habló de la madre de Miguel. El colaborador lanzó la pregunta sobre cuál era la dedicación de la suegra de Belén Esteban. Sanchís apuntó que formaba parte del equipo de la gestoría que llevó todo el juicio contra él. Tras escuchar estas palabras, la de Paracuellos del Jarama ha entrado vía telefónica en 'Sálvame' muy enfadada y pidiendo que no se hable de su novio ni de su suegra que trabaja en un centro educativo como limpiadora. «¿Dónde vamos a llegar? Yo al señor que me debe 600.000 o más no le voy a contestar. Voy a contestar al conde Lequio. Si ellos saben que tengo un negocio con la madre de Miguel que sean valientes y lo digan. Mi suegra trabaja de limpiadora en un centro educativo en Paracuellos de Jarama, ¿queda claro? Estoy agotada de este hombre ya, ¿nos puede dejar en paz y pagarme? ¿Qué quieren dar a entender?», contestaba Belén muy cabreada.