Belén Esteban, arrepentida, reconoce su error Belén Esteban, en 'Sábado Deluxe'. La 'princesa del pueblo' lamenta haber cogido el teléfono a Mª José Campanario «porque me hubiera evitado todo esto» Martes, 19 septiembre 2017, 13:56

Las aguas no vuelven a su cauce y las críticas hacia Belén Esteban arrecian en las redes sociales. La de Paracuellos armó un lío gordo cuando contó que Mª José Campanario la había llamado mientras permanecía ingresada en el hospital psiquiátrico.

El hecho de que Belén Esteban desvelara esa llamada y una conversación privada con la mujer de Jesulín ha sido motivo de innumerables críticas, tanto de seguidores del programa, como de compañeros de 'la princesa del pueblo.

Lejos de ocultarse, Belén Esteban acudió a 'Sábado Deluxe' para dar sus explicaciones como recoge 'Chance'. «Reconozco que en algo me he equivocado... Me he equivocado en que ella estaba mala... Es verdad que me tenía que haber callado cosas pero no lo hice y ya está hecho».

Kiko Matamoros preguntó a la Esteban si se arrepentía de haber podido causar algún daño a la otra persona, y la de Paracuellos fue tajante: «Me arrepiento de haberle cogido el teléfono, porque me hubiera evitado todo esto».

«¿Te ha vuelto a llamar María José Campanario?», preguntó Jorge Javier Vázquez. «No te voy a contestar, no quiero contestar ya más, no quiero contestar y lo pido por favor... No quiero más historias, que se recupere, que tenga su vida, conmigo ya no tienen nada que ver desde hace muchísimos años», sentenció, aunque para concluir lanzó otro mensaje cargado de misterio: «Me produce muchas dudas, a mí hay algo que se me escapa aquí, algo, no sé qué es, pero yo creo que esto va a explotar... ¿sabes a mí lo que me parece raro? Que él no salga con ella (en la última entrevista)».