Beatriz Rico, sin pegar ojo en Valladolid por una pareja que tenía sexo en la habitación contigua

Las noches de hotel pueden ser una lotería en función del resto de huéspedes y el aislamiento acústico de las habitaciones. Que le pregunten, si no, a la actriz Beatriz Rico, quien quiso compartir con sus seguidores de Twitter su experiencia en un hotel de Valladolid, donde pasó una noche más toledana que vallisoletana debido al ruidoso maratón sexual que tuvo lugar en la habitación contigua. «Querida pareja desconocida de un hotel de Valladolid (no importa cuál): no está bien estar hasta las 4h comunicándose en morse con el cabecero de la cama contra la pared. Yo fui la que os pidió silencio a gritos; hoy me duermo por las esquinas. Muy maaal... Respect!», tuiteó Rico, ya a la mañana siguiente (y con falta de sueño).

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar: «El morse es el nuevo lenguaje del amor». «¡¿Hasta las 4 a.m.?! Yo les hubiera aplaudido más que gritarles». «Recuérdales que una toalla doblada, entre el cabecero y la pared es un detalle para con los vecinos». «Tapones para ti y enhorabuena para ellos, déjales que disfruten».

Y, claro, resultaron inevitables las referencias al Real Valladolid, que solo unas horas antes el equipo blanquivioleta había certificado de manera brillante su pase al 'play-off': «Valladolid, recién clasificados para jugar el ascenso a primera división, había que celebrarlo jajaja». «¡Baby boom en Valladolid!»