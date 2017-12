Beatriz Rico se hace un 'autozasca' que encanta a sus seguidores Beatriz Rico. / Instagram El comentario de la actriz ha sumado 10.000 'me gusta' y 2.000 retuits EL NORTE Viernes, 22 diciembre 2017, 19:32

La actriz Beatriz Rico, conocida por su participación en la serie 'UPA Dance', ha sido objeto de comentario en las redes sociales, al hacer una reflexión después de haber visto una película en la que tira de autocrítica.

Rico quiso compartir con sus seguidores su opinión tras ver una película que no le pareció todo lo buena que se esperaba. Aunque, ella en vez de criticar tiró de autocrítica: «Cada vez que salgo del cine cabreada por haber visto una película mala, me digo 'bueno, yo las he hecho peores' y se me pasa». El comentario le ha supesto a la actriz asturiana 'ganarse' 10.000 me gusta y 2.000 retuits. Muchos usuarios de la red han coincidido en su 'humildad' y 'autocrítica'.