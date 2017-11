Beatriz Luengo tuvo que acudir al psícólogo tras su 'pesadilla' en 'UPA'' Beatriz Luengo visitó la Academia de 'Operación Triunfo 2017'. / TVE La cantante acudió al programa 'Operación Triunfo' donde habló de la parte negativa en su participación en la exitosa serie de Antena 3 EL NORTE Martes, 28 noviembre 2017, 14:30

Beatriz Luego habló con los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' el pasado viernes de su trayectoria profesional. Gracias a este encuentro, los telespectadores pudieron saber el calvario que tuvo que superar la actriz, al saltar a la fama como una de las protagonistas de la serie 'Un paso adelante', según recuerda Ecoteuve.

Luengo comenzó explicando cómo le llegó el papel de la serie de Antena 3: «Un director de casting se fijó en mí mientras estaba trabajando en el teatro Lara de Madrid, y llegó 'Un paso adelante'. De la noche a la mañana llenábamos estadios con una música que yo no elegí cantar» y añadía: «Los personajes cantaban canciones así como de pachanga, muy divertidas... pero aquello creció, salió de la serie y estábamos sonando en la radio, dando conciertos multitudinarios, cantando esas canciones... y yo estaba viviendo una pesadilla horrible por no entender lo que estaba pasando».

Su situación personal se fue complicando, poco a poco, hasta que llegó el momento de pedir ayuda profesional: «Fui al psicólogo por primera vez en mi vida. Me hablaban de Sámbame por la calle y pensaba que me estaban insultando. Una psicóloga me dijo: '¿Pero de verdad alguien te pide una foto o un autógrafo hablándote de un tema y piensas que te están insultando?'. Y es que era yo que me insultaba mucho a mí misma, estaba desmereciendo algo que me había costado tanto tener cuando parecía que me estaban regalando algo».

Antes de llegar a 'Un paso adelante' pasó por muchos castings, pero «llegaba a los sitios y era como 'Ay esta, que le han regalado una carrera'. Y encima yo no me sentía contenta con eso», comentaba la intéprete que comenzó su carrera artística a los 11 años.

Para ella, no todo fue bueno ya que cuando concluyó la serie quiso hacer su propia música, pero sus fans se sintieron decepcionados: «Después saqué mi primer disco como compositora y fue un caos. En las entrevistas decía que 'UPA' no tenía nada que ver conmigo y los seguidores sentían como '¿pero qué le pasa a esta chica? Nos han vendido algo que es mentira'. Y no quería tampoco faltarle el respeto a la productora que me había dado la oportunidad. Fue todo muy complicado y decidí marcharme a Francia», concluyo.