Barbara Sinatra, la viuda de Frank Sinatra, muere a los 90 años
Martes, 25 julio 2017, 21:09

Barbara Sinatra, viuda del inolvidable cantante Frank Sinatra, falleció a los 90 años en su domicilio de Rancho Mirage, una ciudad californiana a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles.

Según informó el periódico local 'The Desert Sun', Barbara Sinatra murió rodeada por sus amigos y familiares tras meses sufriendo problemas de salud. Barbara Blakely, por su nombre de soltera, fue la cuarta y última mujer de Frank Sinatra, una de las grandes voces que dio el siglo XX y con quien estuvo unida desde 1976 hasta la muerte del cantante en 1998.

Nancy Barbato, Ava Gardner y Mia Farrow fueron las anteriores esposas de 'La Voz', aunque Barbara fue la mujer con la que más tiempo estuvo casado Sinatra. Antes de iniciar su romance con Frank Sinatra, Barbara estuvo casada con el comediante Zeppo Marx, perteneciente a los Hermanos Marx.

Blakely había nacido en Missouri, pero su familia se desplazó más adelante a California, donde empezó una carrera como modelo. Ya junto a Frank Sinatra destacó por su actividad filantrópica, con el centro Barbara Sinatra Children's Center, dedicado a terapia para niños que han sufrido abusos, como muestra.

También conocida como 'Lady Blue Eyes', en referencia al mote 'Ol' Blue Eyes' de su esposo, Barbara Sinatra escribió sus memorias en el libro titulado 'Lady Blue Eyes: My Life With Frank' (2011). "Este libro es para Frank, el amor de mi vida, y estoy seguro de que me habría apoyado completamente en esto", aseguró en el prefacio de ese volumen. "Sobre todo, quiero que todo el mundo sepa lo verdaderamente maravilloso que fue él y cómo, convirtiéndome en su esposa, terminé siendo la mujer más afortunada del mundo", añadió.