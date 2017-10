Bárbara Rey alarma a sus seguidores Bárbara Rey. / Instagram La vedette preocupa por los sentimientos y emociones que ha publicado en su cuenta de Instagram EL NORTE Martes, 31 octubre 2017, 11:00

Bárbara Rey ha descubierto que las redes sociales, en este caso Instagram, pueden ser un gran altavoz para que una persona comunique cuáles son sus sentimientos y sus estados de ánimo.

En el último movimiento en su cuenta de Instagram, la vedette ha realizado una preocupante reflexión sobre la situación en la que se encuentra, como recoge la web de 'Chance': «La vida es maravillosa, al tiempo que muy difícil, llena de momentos felices y otros dolorosos. Muchas veces me pregunto por qué los momentos felices son tan cortos y tan largos y dolorosos los tristes... Serán cosas mías, seguro».

Rey está convencida de que todos estamos en el mundo para cumplir una misión, que ella ha cumplido aunque, últimamente, la ha descuidado «y me he dedicado un poco más a mí,a darme el gusto de ser feliz ,pero no funciona, si descuido para lo que he venido a este duro y maravilloso mundo, las cosas no salen bien. Por tanto, tengo que dar por finiquitado este ciclo de mi vida. Me duele el corazón pero no hay otro remedio. Me alegra que mi querida hija me abriese esta cuenta en instagram, es un medio que me permite decios algunas cosas que siento ;me hace bien. Os prometo que en poco, os contaré el final de la historia de mi amado mono Nico. Gracias amig@s».

Bárbara atraviesa por un momento delicado en su vida por su falta de trabajo, el robo de sus joyas y las facturas que tiene pendientes de pago, sin olvidar haber sido víctima de acoso cuando trabajaba en TVE, un hecho difícil de olvidar para la vedette.