Banderas: «Me encuentro de puta madre y no me opero otra vez del corazón» Banderas posa durante la presentación de su nueva línea de complementos. / Jorge Zapata (Efe) «He llegado al acuerdo con mis doctores de que no va a haber otra operación», asegura el actor malagueño EFE Marbella (Málaga) Sábado, 12 agosto 2017, 18:50

El actor Antonio Banderas, que sufrió a principios de año un ataque al corazón y tuvo que pasar por quirófano en dos ocasiones, ha asegurado hoy que se encuentra "muy bien" de salud y que no se plantea una nueva intervención.

"Me encuentro de puta madre y por el momento no voy a volver a operarme del corazón", ha señalado en una entrevista a Efe el cineasta, que ha presentado en Marbella (Málaga) su nueva línea de complementos, 'Antonio Banderas Design', que ha diseñado para Starlite Shop.

El actor, al que implantaron tres 'stents' en las arterias coronarias y posteriormente se sometió a una termoablación para eliminar las arritmias que sufría, ha explicado que "la primera intervención es la parte mecánica; y en la segunda, la parte eléctrica, existe la posibilidad de que se vuelvan a reproducir las arritmias". "De momento, me encuentro muy bien y he llegado al acuerdo con mis doctores de que no va a haber otra operación, salvo que en el futuro se vuelvan a reproducir las arritmias y entonces se puede hacer la operación y santas pascuas", ha apuntado.

Sobre su colección de complementos, Banderas, que estudia Diseño desde hace dos años y medio en una universidad de Londres, ha destacado que está inspirada en su cultura mediterránea y el "sueño europeo después de la Segunda Guerra Mundial". "Tiene que ver con los colores azules, con un tipo de gafas muy años 50 y con personajes como María Callas, Jean Paul Belmondo, Federico Fellini, la Dolce Vita, el nacimiento del festival de Cannes, San Remo", ha indicado el actor, que ha afirmado: "Es lo que yo llamo 'retrofuturo', volver a examinar aquellos años pero que al mismo tiempo aporten algo nuevo".

Banderas se ha referido también a la gala benéfica de Starlite, de la que es promotor y que celebra mañana en Marbella su octava edición, y ha afirmado que este tipo de eventos generam a veces "muchas controversias cuando la gente se lo plantea desde un punto de vista moral, algo que no se plantea quien recibe los beneficios". "En 1994 me fui con Unicef a Somalia, justo cuando acababan de salir las tropas estadounidenses, para llamar la atención de la comunidad internacional de que allí la gente seguía muriéndose de hambre y de vuelta en Madrid en una rueda de prensa alguien me dijo que lo hacía para lavar mi imagen", ha relatado.

El cineasta ha subrayado que sigue dando la misma respuesta que en aquella ocasión: "Imagínese que lo hiciera por eso, pero al niño que le llegaron las medicinas y el alimento no me preguntó si era una persona religiosa o altruista, simplemente le llegaron los bienes". "Ojalá todas las corporaciones y todas las personas físicas del mundo lo hicieran para lavar su imagen porque habría unos fondos increíbles para poder trabajar en las bolsas de pobreza e injusticia que existen", ha apuntado.

En cuanto al cine, en las próximas fechas van a coincidir los estrenos de distintas películas en las que el intérprete es protagonista o ha colaborado, pero Banderas destaca especialmente la cinta 'Life itself', dirigida por San Fogelman y con Olivia Wilde y Oscar Isaac en el reparto. "Es una historia muy interesante y muy potente que se desarrolla en dos espacios completamente diferentes como son Nueva York y unos olivares de un pueblo sevillano y que tengo la impresión de que va a hacer ruido", ha añadido.