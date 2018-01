Aurah Ruiz acusa a Jesé de preferir estar con sus amigos que con su hijo enfermo Jesé con Aurah en una fotografía de archivo. / Instagram La extronista no ha tardado en responder al comunicado emitido por el futbolista anunciando su ruptura EL NORTE Martes, 30 enero 2018, 11:51

El futbolista Jesé Rodríguez y la extronista Aurah Ruiz parece que, definitivamente, han puesto fin a una relación que siempre ha tenido muchos altibajos. Ahora, ha sido el futbolista que juega en la Premier el que se ha encargado de comunicar a través de un mensaje en Twitter su ruptura.

El método que ha seguido el deportista para dar a conocer su separación no ha gustado nada a su pareja, que ha comentado: «No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas» y añade: «Recuerda, tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo».

Jesé y Aurah tienen en común un hijo, Nyan, que nacía con una enfermedad que le impedía abandonar el hospital. Hasta ahora, siempre que podían, permanecían juntos en su lucha contra la enfermedad. Pero ahora todo acabó. La extronista ha estallado llegando a decir que el futbolista prefería estar con sus amigos que trasladarse hasta Canarias para estar con su hijo, segñun recoge el portal 'Chance'.

En el comunicado, Jesé confirmó que el niño había sido sometido a la operación que tanto tiempo han estado esperando y que todo ha salido a la perfección.