Un ataque de ansiedad obliga a Alfred a abandonar 'OT' en varias ocasiones Alfred abandonó el plató de 'OT' por sentirse indispuesto. / TVE El cantante catalán consiguió reponerse y defender los temas que tenía asignados EL NORTE Martes, 9 enero 2018, 17:30

En la última gala de 'Operación Triunfo', los seguidores de este 'talent' musical se quedaron sorprendidos con la actitud de Alfred, que entraba y salía del plató sin dar demasiadas explicaciones. El cantante catalán participó en el número inicial, pero, posteriormente, no se sentó en el sofá junto a sus compañeros.

Pasaron los minutos y Alfred reapareció, sonriente, como si nada hubiera pasado, haciendo incluso bromas para cantar y bailar con Aitana y Ana y defender el tema 'Contigo'. Como recoge 'Vertele!', el cantante actúo y volvió a marcharse del plató.

Pero, nuevamente, volvió a entrar para defender con fuerza 'Get it together', de Seal, sin ningún síntoma de malestar ni de debilidad. Cuando llegó el momento de ponerse delante del jurado, Joe le preguntó si estaba «malito» por la cara que tenía pero él contestó que no.

Tuvo que ser el presentador, Roberto Leal, quien aclaró qué sucedía con el concursante: «Es cierto que Alfred se encuentra un poco indispuesto, un poco mareado y por eso está saliendo de la gala. Pero está bien, que nadie se preocupe».

Hoy, el propio Alfred ha hablado abiertamente con Noemí Galera y le ha explicado que sufrió un ataque de ansiedad durante la gala, lo que provocó sus ausencias.

Lo mismo le ocurrió a su compañera Aitana después de la gala, que le obligó a ausentarse del chat que conduce Noemí Galera. Después de numerosos mensajes preguntando qué le pasaba, la directora de 'OT' aclaró que al llegar a la Academia tenía presión en el pecho y que el médico la había mandado a la habitación. «Lo pasé mal porque hubo un momento que pensaba que me tenían que llevar al hospital porque no podía respirar nada», explicó ante Roi.