Arnold Schwarzenegger, «estable» tras una operación de corazón de urgencia Arnold Schwarzenegger, en una imagen de archivo. El actor fue ingresado el jueves en un hospital de Los Ángeles para reemplazar la válvula aórtica con catéter cuando surgieron algunas complicaciones

El actor Arnold Schwarzenegger se encuentra estable después de haber sido sometido a una operación a corazón abierto de emergencia, informó este viernes la web de información de entretenimiento TMZ.

El exgobernador de California de 70 años había sido internado el jueves en un hospital de Los Ángeles para que le reemplazaran la válvula aórtica con catéter cuando se presentaron algunas complicaciones, precisó el portal, citando fuentes anónimas cercanas al protagonista de clásicos de acción como 'El exterminador' y 'Depredador'.

Los médicos tuvieron que entrar de urgencia al quirófano para operar al actor a corazón abierto por varias horas. La válvula de la aorta que sería reemplazada fue colocada hace 21 años, cuando el ex Mr. Universo fue operado -no de urgencia- por una condición que según explicó entonces era congénita y no debido al consumo de esteroides.

El que fuera también gobernador de California entre 2003 y 2011, activo miembro del Partido Republicano, es muy crítico con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, con quien ha tenido varios cruces de declaraciones en las redes sociales.