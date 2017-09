Los ardientes Sofía Suescun y Suso vuelven a desnudarse juntos Suso Álvarez y Sofía Suescun, portada de 'Primera Línea'. / Primera Línea Los exconcursantes de 'Gran Hermano' posan sin ropa para la revista 'Primera Línea' y hacen unas declaraciones impactantes EL NORTE Martes, 19 septiembre 2017, 11:36

Mantuvieron una corta relación en la casa de Guadalix y después protagonizaron una tormentosa relación fuera del concurso. Ahora, Sofía Suescun y Suso Álvarez vuelven a desnudarse juntos, esta vez para la revista 'Primera Línea', donde aparecen en una portada que, según escribe Torito en Twitter, «lo va a cambiar todo, su historia de amor y su pasión... Es el desnudo de la pareja más ardiente de 'Gran Hermano 16'».

En la páginas interiores de la publicación, Suso confiesa que, «si volviésemos a estar juntos, no habría una pareja en televisión con más tirón que nosotros, como jóvenes, zumbados y kamikazes que somos», y hace alarde de sus relaciones sexuales al reconocer que mantiene relaciones con tres chicas a la semana, aunque ha llegado a acostarse con una joven cada siete días.

Sofía Suescun, como recoge la web de 'Bekia', tampoco se corta a la hora de hablar de cosas íntimas e incluso se presta a hablar del miembro de su compañero de portada: «Recordaba sus dimensiones un poco disparatadas, pero no me acordaba de su tacto... Me asusté cuando se la toqué por primera vez, es el rabo más grande que he visto en mi vida», confesó, a la vez que reconoció ser multiorgásmica.