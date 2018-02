Arantxa Sánchez Vicario se reconcilia con su familia Arantxa Sánchez Vicario. / AFP A la madre de la deportista no le ha sorprendido el divorcio de su hija EL NORTE Lunes, 19 febrero 2018, 12:40

Arantxa Sánchez Vicario ha olvidado sus diferencias del pasado con su familia y ha decidido refugiarse en ella tras divorciarse de su marido. La extenista no mantenía ningún tipo de relación con su familia; las denuncias y los enfrentamientos públicos fueron una constante entre ellos durante los últimos años. Ahora, tras divorcirarse de Josep Santacana, se ha vuelto a poner en contacto con su madre.

Por el momento, la deportista no se ha querido manifestar en público sobre este tema, aunque el reportero Kike Calleja, colaborador de 'Viva la vida', ha hablado con Marisa Vicario, su madre, para que le dijera si conocía algún término de la separación de su hija y ha comentado que «no me ha sorprendido nada. Lo veíamos venir desde hace tiempo», y añadía: «Sí, he hablado con mi hija».

El reportero también ha hablado con su abogado, que le ha dicho: «Se llegó a un acuerdo extrajudicial en el que su familia no tuvo que pagar nada a Arantxa, sólo tuvieron que devolverle la titularidad de dos propiedades».

Por el momento, Arantxa se encuentra desaparecida, no quiere revelar más detalles sobre este asunto. Una fuente cercada a la deportista ha señalado a la revista 'Look' que tenía sentimientos intensos hacia su marido: «Sé que ella sí que ha estado muy enamorada y ha sido una esposa excepcional. De solo pensar lo mal que lo está pasando se me saltan las lágrimas».