Arancha de Benito critica duramente a Guti Arancha de Benito y Guti, cuando eran pareja. Cuando parecía que la relación entre ambos era buena, una carta publicada por Arancha evidencia lo contrario EL NORTE Miércoles, 16 agosto 2017, 12:55

Arancha de Benito no entiende la actitud de Guti hacia los hijos que tienen en común. En una carta publicada por ella en una red social, reconoce «cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida... Que haya decidido apartarse de su familia y de su sangre, porque ya tiene otra nueva...».

La presentadora de televisión continúa: «Es lamentable que en su casa nadie le haga ver y sentir lo importante que es su padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada día más de ellos. Sigo creyendo en el karma».

Ante estas palabras, Guti no ha tardado en responder, como recoge la web del Ideal: «Cuando están con nosotros, están muy felices. Somos una familia y vivimos tranquilos, alejados de polémicas. El tiempo pone a todos en su sitio. Quiero estar al margen y solo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida», concluye el exjugador del Real Madrid.

Guti también ha recibido el apoyo de su actual mujer, Romina Belluscio, que le aconseja «ser selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener la razón», escribía este domingo en Intagram.