Antonio Tejado regresa a 'Sálvame' Antonio Tejado, en 'Sálvame'. / Telecinco Hace quince días, el colaborador del programa llamó 'cerdos' a sus compañeros

El 1 de Mayo, Día del Trabajador, sirvió para que 'Sálvame' vistiera a cada uno de sus colaboradores de una profesión. Entre ellos se encontraba Antonio Tejado, que la última vez que acudió al programa se fue de muy malas maneras llamando al resto de sus compañeros 'cerdos', un episodio que le recordó Paz Padilla.

Antonio Tejado quiso recordar quien le falló: «Llevaba un par de semanas mal, no me encontraba bien y tenía mucha presión. Me sentí traicionado con Belén Esteban porque me dijo una cosa por detrás y luego hizo lo contrario en directo. No quiero entrar ni darle más vueltas, pero yo le dije que no contase nada. Belén salió y me vio haciendo una llamada en el pasillo, le pedí que no dijera nada y me prometió que no lo haría, y al entrar ya estaba diciéndolo».

Por su parte, Kiko Hernández le recordaba su falta de compromiso con el programa: «Yo te he visto en televisión y lo das todo, pero lo del otro día me pareció patético porque no había motivos. Si los hubieras tenido, pues bueno, nos llamas cerdos o lo que quieras, pero no los había. Yo sé que vales para esto, pero te veo tantos momentos de flaqueza que no sé si deberías replanteártelo. Incluso yo dejé el programa durante cuatro meses».

Antonio llegó a contar que ya se le había avisado por parte de los responsables del programa: «Sí, mis directores lo saben. Que no he pasado una buena racha, pero no pensé en dejar el programa, porque mis hijos comen de esto. Tanto David como Alberto (directores del programa) sé que me tienen aprecio, me dieron un toque de atención. Cuando hablé con una persona que, además de ser mi jefe, yo respeto, pues me lo dijo para bien y reaccioné. Me lo tomé en serio», apuntó. Pero lo cierto es que el colaborador no había vuelto a aparecer por el plató, desde la llamada de su ex en directo y de su reacción con sus compañeros.

La principal causa de la situación de Antonio Tejado llegó cuando se hizo pública su ruptura sentimental, a pesar de que sus compañeras pensaban que él quería volver con su chica y entre los que pensaba de esa manera se encontraba Mila Ximénez: «Yo tengo la impresión de que, al fin y al cabo, estás viviendo una historia de amor no resuelta y no te estás cubriendo las espaldas para que todo esto no haga daño a la otra persona».

Antonio no cerró la puerta a una posible reconcialiación: «La echo de menos, es a la niña a la que yo más he querido en mi vida. Y lo digo públicamente y aquí quedan mis palabras grabadas, aunque ella lo haga, yo no me voy a hacer ningún 'Deluxe' ni nada hablando de esto, pero sí, aunque se tengan que arreglar muchas cosas en nuestras vidas, no lo descarto».