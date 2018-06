Antonio García Ferreras fue propuesto para ministro García Ferreras en su programa 'Al rojo vivo'. / La Sexta El presentador de 'Al rojo vivo', en La Sexta, desvela cómo Zapatero intentó que formara parte de su Gobierno EL NORTE Viernes, 8 junio 2018, 18:29

Màxim Huerta es el nuevo ministro de Cultura y Deportes del ejecutivo de Pedro Sánchez. La designación del periodista para ocupar el cargo ha causado numerosas opiniones tanto a favor como en contra. Es la primera vez que un personaje tan próximo a la pequeña pantalla llega a un Gobierno, aunque no ha sido el primero al que le han hecho una oferta similar.

Anteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero propuso a Antonio García Ferreras para ocupar la cartera de unos de sus ministerios, pero el presentador de 'Al rojo vivo' la rechazó. «La conversación duró tres minutos», explicó. «No quise ser ministro con Zapatero porque no soy del PSOE, ni de ningún partido, no soy político ni sirvo para la política. Yo soy heterodoxo, me siento un espíritu libre. Y no he sido llamado para la política. Yo sólo sé ser periodista», contestó.

En su día, también rechazó el puesto la cantante Alaska, que no quiso formar parte del gabinete de Cristina Cifuentes como consejera de Cultura, un cargo que actualmente ocupa Jaime de los Santos. «No me sentía capacitada mental y emocionalmente. No tengo vocación de servicio público al ciudadano», comentó a Ecoteuve la mujer de Mario Vaquerizo.

En cambio, hay otros que se han decidido por dar el salto a la política como Toni Cantó, Félix Álvarez 'Felisuco', diputados de Ciudadanos, o Isabel Rábago, como secretaria de Comunicación del PP de Madrid.