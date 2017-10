Antonio Carmona, sedado por una inflamación en las vías respiratorias Antonio Carmona durante un concierto. / Efe Su mujer ha negado que se encuentre en coma inducido a causa de unos implantes dentales EL NORTE Jueves, 5 octubre 2017, 18:25

Esta mañana se anunciaba el ingreso de Antonio Carmona en el Hospital San Francisco de Asis de Madrid. Todo parecía indicar que se encontraba en coma inducido por una infección que provenía de unos implantes dentales pero su mujer y representante, Mariola Orellana, ha explicado cuál es el estado del cantante.

Mariola ha aclarado en las puertas del hospital «Antonio está bien, está sedado, no está en coma. No es por ningún implante, él tiene unos implantes muy bien colocados. No tiene nada que ver», asegura la sevillana.

La familia del artista está acompañándole en todo momento, se encuentran muy esperanzados y no se separan de él: «Estamos muy positivos y muy confiados en que no va a pasarle nada», añadía su mujer.

Mariola también aclara cuál es la situación actual: «una inflación en las vías respiratorias y está en este momento en muy buenas manos, están ocupándose de que todo vaya a salir bien», ha aclarando Orellana poniendo así punto y final a los rumores acometidos durante el día de hoy.