Antonia San Juan rompe con una amiga que no entiende a su hermana lesbiana La actriz ha comunicado su ruptura en las redes sociales para concienciar sobre una sociedad homófoba que «no avanza»

«Hoy se acabó mi relación con mi amiga». Con estas palabras, Antonia San Juan ha dado por terminada la amistad con una persona que no ha sido capaz de entender la homosexualidad de su hermana.

La actriz explicó en Instagram lo que había sucedido. Según recoge 'Bekia', Antonia San Juan se encontró con su amiga y ésta aprovechó para contarle, como si fuera un problema, que su hermana había confesado ser lesbiana. «Un problema hubiera sido que a su hermana le hubieran diagnosticado un cáncer terminale», explicó la actriz.

Pero su amiga le rebatió: «Es que mi hermana no es así, ha sido la gente de la que se rodea». Incluso la amiga de San Juan le aseguró que su madre no había dejado de llorar, mientras ella y su padre no se habían pronunciado al respecto. «Ese silencio era más pernicioso, más doloroso y el peor de los castigos», según Antonia.

La conversación continuó y aunque la actriz trató de convencer a su amiga de que la homosexualidad no es un problema, sus esfuerzos fueron baldíos. Viendo la mente retorcida de su amiga, San Juan decidió poner punto y final a la relación, mientras compadece a la hermana de su amiga con la siguiente reflexión: «¿Si en tu casa, tu familia te rechaza que puedes esperar del mundo?».

Las reacciones a su decisión no se han hecho esperar en las redes sociales. Mientras algunos usuarios le han dado la razón a Antonia San Juan, otros no entienden su decisión de romper con su amiga: «Pides tolerancia pero rompes tu amistad por no aceptar que hay gente que no lo ve normal».