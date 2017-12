Anne Igartiburu, entusiasmada por dar un año más las campanadas Anne Igartiburu y Ramón García serán los encargados de dar las Campanadas de TVE. La presentadora vasca ha despedido el año desde la Puerta del Sol en trece ocasiones EL NORTE Miércoles, 20 diciembre 2017, 17:07

Anne Igartiburu volverá a ponerse ante todos los espectadores de Televisión Española en la última noche del año para dar las campanadas. Un año en el que la presentadora vasca repite una vez una mas... y ya van trece: «Es una satisfacción muy grande. La cadena sigue contando conmigo. Es una retransmisión emblemática. Feliz de presentar con Ramón García».

Aunque sabemos que Anne dará las campanadas, todavía se desconoce el vestido que lucirá. De momento, ha negado que un vestido que publicó en las redes sociales sea el elegido: «En principio suelo repetir el rojo porque me da suerte y es tradición. Normalmente llevo conmigo algo que haya sido importante y pensar en cosas buenas que es importante».

A pesar de estar lejos de la familia, Igartiburu vive estos días con muchas intensidad, como lo demuestra su participación en la San Silvestre: «Si me citan antes de lo que empieza la carrera saldré a correr por la mañana o al día siguiente por la tarde. Este año me ha dado un premio en la San Silvestre y me ha hecho mucha ilusión», señala.

La presentadora ha aprovechado la ocasión para exponer sus deseos para 2018: «Cordura y sentido común. Que las mujeres tengan un poco de protagonismo y nos irá mejor». En cuanto a cómo pasará las fiestas: «Son muy distintas por las tradiciones del norte y del sur y las paso en familia. Somos los dos muy familiares y con niños, pues ya ves».