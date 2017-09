Anita Matamoros, cansada de justificar su físico Anita Matamoros. / Instagram La hija de Kiko y Makoke, a sus 17 años, está harta de las críticas recibidas por sus labios carnosos EL NORTE Martes, 19 septiembre 2017, 18:40

Anita Matamoros se ha plantado. No responderá a ningún usuario de las redes que la critique, ni quiere que sus seguidores lo hagan. A sus 17 años, la hija de Kiko y Makoke ha demostrado tener carácter y ser una importante influencer, con todo lo que ello conlleva.

Por todo, la joven Matamoros ya sabe lo que es tener detractores en sus cuentas personales, sobre todo en Instagram, donde se multiplican las críticas sobre sus labios carnosos. Muchos opinan que Anita ha pasado por el quirófano para tenerlos tan carnosos. Ella, cansada de tanta crítica, ya no sabe cómo demostrar que los tiene así desde pequeña, que no ha pasado por el quirófano y no son fruto de la cirugía.

Además, como publica 'Lecturas' y recoge la web de El Comercio, la pequeña de los Matamoros ha pedido a sus fans que no se molesten en responder a quienes la critican. Entre esos seguidores fieles se encuentra su hermano Javier, que no pudo contenerse ante el comentario de una usuaria que decía: «No es por ofender, pero de niña no tenías esos labios que tienes ahora». El hijo mayor de Makoke respondió: «Es lo que tiene cuando vas creciendo...».