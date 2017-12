Angelina Jolie compartió cartel con su marido en una película para intentar salvar el matrimonio Angelina Jolie junto a Brad Pitt. / Reuters La actriz ha desvelado, en una entrevista, cómo fueron sus últimos años junto a Brad Pitt EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 13:10

En septiembre de 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt tomaron la decisión de separarse. La noticia se extendió como la pólvora. Sus seguidores no se podían creer que la pareja, que llevaba 12 años juntos y que tenían seis hijos en común, hubieran decidido emprender caminos separados.

Ahora, cuando han transcurrido 15 meses de aquella desastrosa noticia, la actriz ha desvelado que los problemas venían de mucho tiempo atrás y que incluso ella había intentado evitar el divorcio trabajando juntos en una de sus últimas películas, 'Frente al mar' (2015), dirigida por ella misma. «Nos conocimos trabajando juntos y funcionábamos bien..., quise que hiciéramos algo serio juntos, pensé que sería una buena manera para que nos comunicáramos», apuntaba Angelina Jolie, que añadía: «De muchas maneras funcionó, aprendimos algunas cosas. Pero había un peso entre nosotros que no tenía que ver con la película y que siguió existiendo después».

Esa película llegó diez años después de su famosa cinta en la que también compartieron protagonismo, 'Mr. y Mrs. Smith', pero entre una y otra pasaron muchas cosas que cambiaron sus vidas: «Durante la primera década, perdí a mi madre, tuve mi masectomía y después un susto con el cáncer de ovarios que resultó en esa cirugía también... Además de todas las cosas que la vida te hace atravesar», recuerda la actriz.

No obstante, y a pesar de que su relación no se puedo salvar, no se arrepiente de haber hecho esa filme: «Una pieza de arte puede ser algo que cura o algo difícil, no sé. Estoy contenta de que hiciéramos esa película porque pudimos explorar algo juntos. Y aunque no arregló ciertas cosas, hubo una comunicación que era necesaria» y, para finalizar, añade sobre su soledad: «No me gusta estar soltera. No hay partes buenas, nada agradable. Solo es difícil».