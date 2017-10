Andrés Caparrós: «Que Alonso haga lo que quiera con su basura y con su vida» Andrés Caparros junto a su hijo Alonso. / Telecinco Elena, exmujer del presentador: «La madre es la que ha movido los hilos. La que ha hecho y deshecho todo en esa familia» EL NORTE Miércoles, 25 octubre 2017, 18:30

El culebrón de la familia Caparrós parece no tener fin. Primero fue la madre del clan la que dijo que su marido no quería saber nada de Alonso Caparrós y que temía sus reacciones. Ahora, ha sido Andrés Caparrós hijo el que ha hablado para reafirmar las palabras de su madre.

En un conversación teléfonica con 'Sálvame', el presentador ha comentado que él tampoco quiere saber nada de él: «Está haciendo mucho daño y no queremos entrar. Yo no quiero ni oír hablar de él, ni que hable de mí. No quiero saber nada de este tipo y fuera», y ha añadido: «Que él haga lo que quiera con su basura y con su vida, y ya está».

Mientras el locutor apuntaba que solamente deseaba que volviese ese profesional que fue su hijo Alonso, su mujer Julia se lamentaba de la llamada, asegurando que se equivocó, según recoge el portal 'Bekia'.

Por lo que parece, se ha terminado una batalla pero no la guerra, ya que ahora se acaba de sumar a ella Elena, la exmujer de Alonso Caparrós, que ha comentado que su expareja es muy impulsiva pero que luego no tiene problema en pedir perdón y también ha querido dejar claro que «la madre es la que ha movido los hilos. La que ha hecho y deshecho todo en esa familia» y que «el padre era una marioneta».