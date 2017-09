Andrea Ropero deja 'La Sexta Noche' para tener a su primer hijo Andrea Ropero e Iñaki López. / La Sexta La periodista se encuentra en la 33 semana de gestación del bebé, fruto de su relación con Iñaki López EL NORTE Viernes, 22 septiembre 2017, 11:24

El pasado sábado, en 'La Sexta Noche', Andrea Romero comunicaba a la audiencia que abandonaba temporalmente el programa para dar a luz a su primer hijo, fruto de la relación que mantiene con el presentador de ese mismo espacio televisivo, Iñaki López.

«Creo que llega el momento ya de parar y decirles adiós durante unas semanas, porque tenemos visita en casa y viene para quedarse». De esta forma, Andrea comunicó a la audiencia y a los asistentes al programa su próxima ausencia, lo que provocó, como recuerda 'Informalia', los aplausos del público presente.

Iñaki López, el padre de la criatura, también intervino para aclarar, con ironía, que él sí seguirá al frente del programa durante unas semanas más: «Yo soy autónomo, pero a ver si me puedo ausentar un poco, que ya saben que los autónomos no lo tenemos tan fácil. Les contaría mi vida pero no es apasionante».

La pareja, que se conoció, precisamente, en el plató de La Sexta, dio a conocer la noticia también en las redes sociales.