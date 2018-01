Andrea Janeiro pasa de poner música en una conocida discoteca a jugar al bingo con su abuela Andrea Janeiro. / Instagram La hja de Belén Esteban pasa sus primeras vacaciones en Madrid desde que se fuera a estudiar a Inglaterra EL NORTE Miércoles, 3 enero 2018, 19:21

Andrea Janeiro, desde que llegara de Londres, se ha dedicado a divertirse. Según publicó la revista 'Lecturas', Andreíta se ha ejercido de Dj en una discoteca muy conocida de Madrid. El encargado de hacer públicos los momentos de diversión vividos el último día de 2017 por la hija de Belén Esteban ha sido su amigo del alma Isma. No olvidemos que también en su fiesta de cumpleaños, la vimos ejercer de Dj...quizás nos pueda llegar a sorprender en un futuro con esta afición.

Cuando llegó a Madrid no pudo ser recibida por su madre ya que estaba trabajando en 'Sábado Deluxe', de ahí que fuera su abuela Carmen la que se encargara de recogerla, protagonizando un emotivo encuentro. Por su parte, la revista '¡Qué me dices!' publicaba la forma en la que abuela y nieta iban a realizar esta actividad que tanto caracteriza al clan, que no es otro juego que el bingo.