Andrea Janeiro y Alejandra Rubio, hijas de famosos con objetivos diferentes De izquierda a dcha. Andrea Janeiro y Alejandra Rubio. / Instagram Las hijas de Belén Esteban y Terelu Campos acaban de cumplir la mayoría de edad y de asumirla de manera diferente EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 21:03

Andrea Janeiro y Alejandra Rubio son hijas de personajes públicos que acaban de cumplir los 18 años. A pesar de ser prácticamente de la misma edad, han decidido actuar de manera completamente diferente.

En un amplio artículo firmado por Rocío Fernández de Buján en 'ABC', la redactora cuenta cómo son esas diferencias. Para empezar, la hija de Belén Esteban puso tierra de por medio y se fue a estudiar a Inglaterra para evitar las miradas indiscretas, mientras que la hija de Terelu ha optado por celebrar su cumpleaños por todo lo alto y publicar esa mayoría de edad en una exclusiva para la revista 'Hola!. «Cómo sé que van a fotografiar a mi hija de todas formas, he querido que salga como yo quiero, guapa por dentro y por fuera», se justifica su madre, Terelu Campos, en la entrevista.

Diametralmente opuesta ha sido la actitud de Andrea, que emitió un comunicado en el que expresaba su deseo de no convertirse en un personaje público: «Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero decir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses» y añadía: «Ruego y agradeceré que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos».

Respecto a los novios, la hija de la colaboradora de 'Sálvame' y el torero Jesulín de Ubrique, tiene pareja como se vio en unas fotografías publicadas en la revista 'Lecturas' en Benidorm. Por su parte, Alejandra Rubio sale con Álvaro Lobo, un conocido dj que se ha convertido ya en el más reclamado en salas tan conocidas como Kapital o Gabana.

En cuanto a los estudios, Andrea estudia en Londres, aunque hace cuatro años se comenzó a especular con que la joven estaba interesada en estudiar Criminología en Estados Unidos, pero parece que con el paso de los años cambió de idea. Ahora quiere ser locutora de radio, por eso ha decidido estudiar en el Birmingham Metropolitan College, una universidad fundada en 2009. Respecto a la nieta de María Teresa Campos, ésta quiere estudiar la carrera de Diseño y Moda. «Desde que era pequeña tuve muy claro lo que quería hacer. Siempre me ha gustado dibujar y también la moda, así que voy a estudiar Diseño y Moda, pero aplicado a las nuevas tecnologías. Mi abuela tiene guardados todos mis diseños desde que yo era pequeña», desvela durante la entrevista para la revista «¡Hola!».

La visión que tiene cada una de ellas de las redes sociales es diferente. Mientras Andrea intenta pasar desapercibida, Alejandra todo lo contrario. De momento, ha decidido crear un perfil en Instagram que en poco tiempo ha llegado a sumar 55.000 seguidores.