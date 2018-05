Andrea Duro y Chicharito despejan rumores de ruptura Andrea Duro con Chicharito en Londres. / Instagram La actriz ha aprovechado el enlace del Princípe Harry y Meghan Markle para lanzarle un mensaje de amor al futbolista mexicano EL NORTE Martes, 22 mayo 2018, 13:36

Andrea Duro y Chicharito han tenido unas semanas en vilo a la prensa del corazón ante una posible ruptura, tras mostrarse menos activos de lo que nos tienen acostumbrados en las redes sociales. Pero ella ha sido la que ha despejado completamente las dudas hablando de amor del Príncipe Harry con Meghan Markle después de haber pasado por el altar.

La actriz ha realizado una reflexión sobre el amor, publicando una foto de la boda en su perfil de Instagram, junto con un texto en el que reflexiona sobre su experiencia personal, haciéndole una declaración de amor a su pareja. «Y yo pienso... qué bonito el amor. Pero qué imagen tan distorsionada de él. Nos vendieron el ideal de príncipe que salva a la chica y le baja prácticamente la luna... Maldito Disney. Los príncipes, son eso, un rango y nada tiene que ver con ser azul. AMOR...esa palabra tan maltratada por todos y todas. No hay amor que valga más que el que uno siente por si mismo. Sin amor propio no puedes amar a los demás».

En el mensaje, también se refiere a Chicharito: «Cuando pienso en la persona de la que me enamoré, pienso en él mismo. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad. Eso era lo que realmente me atrajo, lo que realmente me gustó y me enamoró. Por eso sigo queriéndole así, amándole y respetándole de la misma forma. El amor nunca será posesivo, ni celoso, ni controlador, ni cárcel. El amor es un sentimiento, el más bonito que podemos llegar a sentir los animales. Respetemos esa palabra, démosle el significado REAL que se merece y hagámoslo crecer cada día con cariño, espacio, comprensión, aceptación y compasión».

Su alegato concluye así: «El amor, es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona, para que pueda elegir qué hace con su vida aunque no me incluya. Créeme, nada te hará sentir mejor».

El futbolista no ha tardado en responder con un mensaje más escueto: «Qué bonito texto acabas de publicar! Te admiro muchisisisisimo! Y gracias por todas las enseñanzas y todo el crecimiento que aportas a mi vida!».