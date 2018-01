Andrea Duro y Chicharito despiden el año dando las gracias a sus seguidores Andrea Duro con el futbolista Chicharito. / Instagram La pareja comenzó su relación en verano, después de que el futbolista rompiese su noviazgo con la periodista Lucía Villalón con la que se había comprometido EL NORTE Miércoles, 3 enero 2018, 11:32

Chicharito y Andrea Duro han ido consolidando, poco a poco, su noviazgo a lo largo de este año. Lo que comenzó como un cruce de mensajes en las redes sociales ha terminado por una relación más seria. El futbolista inició 2017 rompiendo su relación con la periodista Lucía Villalón, algo que sorprendió a todos y más aún si cabe, teniendo en cuenta que se iban a casar en verano. Esa época coincidió con el momento en el que el mexicano le dijo a Andrea que si la dejaba conocerla y ella accedió. Aunque están viviendo un noviazgo en la distancia, siempre que tienen un hueco libre ajustan sus agendas para reencontrarse, según publica el portal 'Bekia'.

Con el año recién estrenado el futbolista ha querido agradecer a sus seguidores su apoyo: «Gracias a todas las personas que han sido parte de este 2017 directa o indirectamente. Sin lugar a duda el mejor año de mi vida y mi cara demuestra en resumen lo que ha sido este año. Y aprovecho para desearle a todos un muy feliz y próspero 2018!». Un comentario que va acompañado de un selfie en el que aparece con una gran sonrisa.

Andrea tampoco se olvidó y publico un simple 'thank you', junto al mensaje: «2017... Ya sabía que no te podría olvidar, pero ahora estoy más segura de ello. Gracias por el aprendizaje. Gracias por la valentía. Gracias por el inconformismo. Gracias por el coraje. Gracias por la fortaleza. Gracias por la sabiduría. Gracias por el conocimiento. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la satisfacción. Gracias por la paz interior. Gracias por la amistad. Gracias por los viajes. Gracias por el trabajo. Y gracias por el AMOR. Infinitamente gracias por ser el mejor año de mi vida. 2018 estoy segura de que tú serás mejor. Feliz año a y mis mejores deseos para todos».