Anabel Pantoja se disfraza de Barbie, horas después de la muerte de su tía abuela

EL NORTE Miércoles, 14 febrero 2018

El martes13 fallecía Manuela Pantoja Cortés, la madre de Chiquetete y tía de Isabel Pantoja, en un hospital de Sevilla. La relación con la tonadillera era bastante fría, por lo que no sabemos si la cantante acudirá al tanatorio o funeral de su tía. No obstante, Kiko Hernández apuntó en el programa 'Sálvame' que Isabel se encontraba en Madrid, en la Embajada Americana, para intentar conseguir el visado para no dejar a sus fans de Estados Unidos sin el concierto que tenía programado. Ahora, la Pantoja está intentando que le faciliten un permiso especial para artistas.

Quien no ha querido perderse las fiestas de Carnaval a pesar del fallecimiento de Manuela ha sido Anabel Pantoja, quien se ha disfrazado de Barbie en 'Sálvame', donde aparecía con una larga melena rubia y vestida completamente de rosa, lo que le ha llevado a ganarse el nombre de 'Barbie Pantoja'.

El disfraz no le ha gustado demasiado a algunos espectadores de 'Sálvame', que le han juzgado por no tener respeto hacia su familia, según apunta 'Chance'.