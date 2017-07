Anabel Pantoja desmiente los rumores de embarazo de Chabelita Anabel Pantoja. / Twitter La sobrina de Isabel Pantoja insistió en que no había posibilidad de que su prima estuviera esperando un bebé EL NORTE Lunes, 31 julio 2017, 11:20

Kiko Hernández anunciaba en el programa 'Sálvame' un posible embarazo de Isa Pantoja, pero su prima Anabel rápidamente lo ha querido desmentir. Eso sí, tras lanzar la noticia, el colaborador quiso dejar claro que la información no estaba contrastada, aunque aseguró que la hija de Isabel Pantoja había visitado un hospital en Sevilla. «Quizá fuera con otra persona. A mí no me ha comentado que haya tenido que ir al hospital por algo», apuntó Anabel y sobre la pregunta directa que le hizo María Patiño en relación al embarazo, ésta contestó: «No. Ya lo comenté ayer cuando me llamaron. Que yo sepa, es que no. Y no hay ninguna posibilidad».

La rotundidad en la respuesta, tal y como recoge el portal 'Bekia', hizo que la presentadora de 'Sálvame' insistiera en si era imposible totalmente. Anable respondió: «Bueno, la virgen María puede bajar y que pase algo que no esté planeado».