Amor Romeira recuerda su lío con Ricky, de 'GH16' Amor Romeira. / Telecinco La canaria quiere dejar claro que no es su novio EL NORTE Viernes, 16 marzo 2018, 13:58

Amor Romeira se ha convertido a lo largo de los años en uno de los grandes iconos de 'Gran Hermano', desde su participación en el reality de Telecinco hace once años.

La canaria ha vuelto a ser noticia y, en esta ocasión, por su relación con otro concursante del programa, Ricky, de 'Gran Hermano 16'. Antes de comentar cómo lo lleva, ha querido dejar claro que «yo no soy de follamigos. Cuando tengo un amigo no me lo follo. Tengo personas mágicas con las que creo que puedo llegar a algo más».

Lo cierto es que, desde el pasado mes de septiembre, tanto Ricky como Amor están jugando al despiste, compartiendo vídeos que no dejan muy clara la relación que existe entre ellos, aunque la canaria se ha apresurado en apuntar que «no es mi novio, pero sí me he enrollado con él» y ha añadido que «es muy empotrador. Es una persona muy especial».