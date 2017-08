La amnesia de Juan Echanove cuando le mencionan 'Cuéntame' Juan Echanove. / RTVE El actor reconoce que no se acuerda de nada, ni siquiera de cómo era la sintonía de la serie EL NORTE Jueves, 10 agosto 2017, 12:28

Por todos es conocida la ironía que emplea Juan Echanove ante temas que le parecen espinosos. El actor ha vuelto a tirar de catálogo irónico cuando, en una entrevista para 'El Español', fue preguntado por su salida de 'Cuéntame'.

Echanove despachó la cuestión con unas palabras muy curiosas, como recoge la web de El Ideal: «No me acuerdo de nada, de verdad. ¿Amnesia total? Pues sí. Me ha pasado como con los discos duros de esos ordenadores de Génova, del PP, que se les han borrado todos. ¿Que si hay acuerdo de confidencialidad o qué? Que no, que no, que le juro que no me acuerdo de nada, yo ahora intento hacer memoria de algo de eso y no me sale. A duras penas me acuerdo un poquito de cómo era la sintonía de la serie».