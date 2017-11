Amina, sobre Cayetano: «Es la peor persona que he conocido en mi vida» Cayetano Martínez de Irujo. / El Norte Melani Costa también ha dicho que está dispuesta a hablar del hijo de la duquesa de Alba EL NORTE Jueves, 30 noviembre 2017, 12:22

La vida sentimental de Cayetano Martínez de Irujo no parece pasar por su mejor momento y, sobre todo, después de la bronca que tuvo con una periodista. Desde 'Sálvame' aseguraban que su expareja, Melani Costa, tenía intención de contar todo acerca de la relación que mantuvieron. Pero lo que no se esperaba el hijo de la duquesa de Alba era que Amina, una exnovia, hablara de él, según apunta 'Chance'.

Cayetano ha pasado la última semana en París con su familia, donde ha asistido al tradicional Baile de Debutantes. En la capital gala tuvo un encontronazo con una periodista que solo le preguntó sobre cómo estaba pasando ese fin de semana con sus hijos Luis y Amina. Pero Cayetano reaccionó metiéndose con la prensa rosa, ante el temor de que le preguntasen sobre unas comprometidas fotos publicadas en la revista 'Corazón TV', en la que aparece junto a dos jóvenes, tal y como recuerda 'Chance'.

Ante esta reacción, María Patiño entrevistó a una de sus ex, Melani Costa, quien señaló que tuvo que acudir a un psicólogo para superar su relación con Cayetano y también comentó que está dispuesta para hablar de todo.

Pero Melani no ha sido la única ex de Cayetano que quiere hablar de él. Otra ya lo ha hecho. Se trata de Amina que, en exclusiva para 'Sálvame', ha comentado: «No me sorprende, es así de chulo. Va de noble, pero es un macarra y basto», y añade: «Es machista, habla mal de las mujeres, de Penélope Cruz, Mar Flores; a mí me destrozó la vida completamente, además, cuando yo lo conocí no estaba todavía separado de Genoveva».

Amina también recuerda algunas palabras de Cayetano para la prensa: «Era una basura, que en España no se puede vivir, que pensaba irse de aquí y, en cambio, ahora colabora en un programa. Me avergüenzo haber estado con Cayetano, es la peor persona que he conocido en mi vida».