Amenazado de muerte Risto Mejide. / Instagram Risto Mejide ha sido acusado de trato de favor por parte de la policía EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 19:56

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Hay que tener mucho tacto a la hora de utilizarlas. Muchos personajes se escudan en el anonimato de esta nueva forma de comunicar para acusar, denunciar o incluso amenazar a los famosos. El último en sufrir esta mala experiencia ha sido Risto Mejide.

En los tweets, un usuario se metía con el matrimonio del publicista con Laura Escanes y le amenazaba de muerte de una manera preocupante. Ante estas amenazas, remitió el mensaje a la policía: «Hola, Policía, como seguramente no tenéis trabajo, he pensado, ¿qué mejor manera de entreteneros la tarde?».

El modo de redactar el tweet fue suficiente causa para que muchos se metieran con él. El community manager del Cuerpo de Policía comprendió el mensaje irónico del publicista, por lo que le contestó: «Tenemos un par de cositas para esta tarde (poca cosa), pero ahora mismo pasamos esto a nuestra Unidad de Ciberdelincuencia. Estamos en contacto».

Al margen de esta amenaza, otro de los temas por los que es actualidad en las redes es por el supuesto trato de favor que estaba recibiendo el jurado de 'Factor X' ante la Policía. «¿Esto se denuncia así? ¿Lo podemos denunciar así cualquiera? ¿Y nos respondéis con guiño incluido? Que no digo que no sea grave, pero creo que habría que ir a una comisaría, ¿no? Porque si no os paso yo una estafa con la VISA que tengo pendiente y me lo solucionáis vía Twitter», comentaba una de los twitteras que se quejó. La policía la orientó en cómo tenía que actuar en estos casos: «Gemma, como generalmente hacemos en estos casos, hemos contactado con él (y con todos los que nos plantean algo similar y que sea delito) vía MD para indicarle los pasos. Si eres víctima de un delito debes denunciar en comisaría».