Amaia no soporta la presión de 'Operación Triunfo' Amaia de 'Operación Triunfo 2017'. / TVE La pamplonesa acudió a sus profesores, 'Los Javis', en busca de consuelo EL NORTE Viernes, 12 enero 2018, 13:03

A medida que se acerca el final de 'Operación Triunfo', los nervios de los concursantes son mayores. Si el pasado viernes pudimos ver a Alfred sufriendo un ataque de ansiedad, ahora le ha tocado el turno a Amaia, a pesar de que la navarra siempre se ha mostrado como una chica optimista y alegre, cuyas actuaciones son las más esperadas de cada gala, pero precisamente por eso le ha provocado una gran tensión, que se ha transformado en angustia, según recoge 'Chance'.

Para desahogarse, ha acudido a refugiarse en sus profesores. 'Los Javis', que se han encontrado a la cantante al borde del llanto: «Me agobio un poco con todo, no sé muy bien cómo comportarme, quiero dejarme llevar, es como que no me conozco, no sabría definirme», confesaba la joven. A pesar de querer mostrarse fuerte, al final se derrumbó en los brazos de Ambrossi.

Los profesores querían saber, realmente, las razones que les había llevado a esa situación y Amaia se explicaba: «Es un poco todo, que esto ya se acaba, este sentimiento lo llevo teniendo desde antes de entrar aquí. No se muy bien cómo soy».