Amaia Montero no digiere las críticas sobre su físico Amaia Montero con Toñi Moreno en 'Vida la vida'. / Instagram La cantante acudió al programa 'Viva la vida' donde ha expresado su malestar por las bromas por parte de los usuarios de las redes sociales EL NORTE Lunes, 4 junio 2018, 17:13

Amaia Montero, que se encumbró gracias a su éxito como cantante en La Oreja de Van Gogh, ha regresado a la escena mediática para presentar su nuevo trabajo en solitario, 'Nacidos para creer', tras su marcha en 2007 del grupo musical.

Con el tema que da nombre al álbum, caracterizado por un toque feminista, Amaia afirma sentirse «decepcionada» con las críticas sobre su aspecto. Unos comentarios que tuvieron lugar tras las manifestaciones del 8M en las que «se decía que no había que valorar solo a las mujeres por su físico». La cantante nunca pensó que tras presentar su nueva canción solo protagonizaría noticias por su cambio físico y recibiría comentarios por ello, según lo ha confesado en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida'.

«Salieron algunos médicos en revistas, diciendo lo que me había hecho e incluso un presupuesto de todo lo que me había costado... no es cierto, es mentira pero aunque fuese cierto, ¿y qué más da lo que yo me haga?», decía ante la presentadora.

Montero se refería a los comentarios que llegaron tras su intervención en los Premios Cadena Dial, momento en que los usuarios comenzaron a bromear sobre sus retoques en el rostro y que aseguraban que su cara ya no era la de antaño. Tenía la cara mas hinchada que de costumbre, los pómulos muy marcados y unos ojos más rasgados de lo normal y su físico más esbelto según sus últimas fotografías en Instagram.