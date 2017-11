Amaia y Alfred se dan su primer beso ante las cámaras El momento del beso de Alfred a Amaia. / TVE La relación entre los dos concursantes de 'OT 2017' se está consolidando día a día EL NORTE Martes, 28 noviembre 2017, 12:25

Alfred y Amaia incendiaron las redes sociales el pasado sábado, al protagonizar su primer beso ante las cámaras. El catalán esperó a que finalizara la clase de los Javis, en la que destriparon la canción grupal que interpretaron ayer en la apertura de la quinta gala: 'La Revolución Sexual' de La Casa Azul, para pillar por sorpresa a Amaia y darle un pico.

Agoney, convertido en esta historia en un auténtica Celestina, logró sacar los colores a Amaia preguntándole por qué no había estado durante la última hora antes de la merienda: «¿Dónde estabas?», le preguntaba, y ésta permanecía en silencio: «¿De verdad?», insistía Agoney, aunque para defenderse, Amaia le preguntaba «¿Y tú dónde estabas?» y él respondía: «Yo en la sala de ensayo y aquí, pero tú no. Así que... ¿Me callo no?» y acercándose al oído de la concursante le hacía una nueva pregunta: «¿Sin protección?». La joven, inmediatamente, cortó al canario y cambiando de tema le dijo: «A ver Agoney, por favor, que me enfado...».

A medida que va pasando el tiempo, Alfred y Amaia esconden menos su romance. Así, el pasado domingo, ella dejaba claro que había dormido con su chico, al recriminarle que por su culpa se había despertado, según recoge Ecoteuve.

Ese mismo día, los telespectadores que siguen la emisión del 24 horas pudieron ser testigos de cómo la pareja se escondía en el dormitorio para darse un beso, que no se pudo ver, pero si escuchar. Rápidamente, Martí, la recepcionista de la Academia aparecía para decirles que no podían estar ahí.