Amador Mohedano asegura que los hijos de Rocío Carrasco no quieren ni verla

«Ni ninguna familia ni ninguna madre es capaz de entenderlo», señala Amador respecto a lo que sucede con su sobrina

EL NORTE
Viernes, 18 agosto 2017, 11:10

Aunque en un principio era reacio a hablar de sus asuntos personales, al final Amador Mohedano ha accedido a dar su opinión en 'El programa del verano' el juicio que su sobrina Rocío Carrasco con Antonio David Flores. Amador reconoce que su hija Rosario «no sabe nada, no se sabe. Imagino que el examen psicológico que hagan a mi sobrina determinará si mi hija tiene que declarar o no».

De sus palabras se desprende que Rosario y Rocío Carrasco llevan sin hablarse meses, como recoge la web de 'Bekia'. Mohedano tampoco tiene relación con su sobrina, pero sí con sus hijos, que decidieron vivir con su padre: «De mi sobrina he contado las cosas que tenía con ella, pasó página en esta historia. Lo que me quedo es que mis sobrinos están súper a gusto con su padre y nada más quieren estar con su padre. No quieren ni ver a su madre, efectivamente. Es muy duro, no lo entendemos nadie. Ni ninguna familia ni ninguna madre es capaz de entenderlo».

Sobre la relación que mantuvieron Rocío Carrasco y Antonio David, Amador no ha querido pronunciarse porque la desconoce, pero «sé cómo yo reaccionaría. Siempre he dicho que Rocío, mi hermana, como buena matriarca, cuando ella sufría todos nos poníamos en pie».

Mohedano tiene claro que vive muy bien alejado de los platós y no piensa regresar a la televisión: «Los episodios que he vivido no voy a decir nada. No quiero saber nade de la televisión tampoco. Lo que pase, pasará. Me pongo al margen de casi todo. Estoy a favor de mis sobrinos, porque los veo y sé cómo lo pasan, cómo lloran y se motivan, y eso duele».