Alyson Eckmann se lía con Rubén en una fiesta en 'GH Revolution'

Kiko Rivera, Carlos Lozano y Alyson Eckmann entran en la casa de Guadalix de la Sierra para intentar animar a la audiencia

'Gran Hermano Revolution' no va a pasar a la historia por ser una de las ediciones del popular reality de la televisión con mejores audiencias. Para subsanarlo, en la medida de lo posible, la organización ha decidido meter personajes conocidos que ya conocían la casa de Guadalix de la Sierra como es el caso de Kiko Rivera, Carlos Lozano y Alyson Eckmann.

Pilar no disimuló su alegría al ver atravesar la puerta al hijo de Isabel Pantoja, aunque la que llamó la atención fue Alyson Eckmann, que provocó comentarios entre los chicos. Hugo le dijo a sus compañeros que la había visto este verano cerca de su casa en Mallorca: «Cómo está Alyson. Pasó por delante de mi casa bien bronceadita y puf». Uno de los que más admiración demostró por la joven fue Rubén, según recoge el portal 'Bekia'.

Todos juntos disfrutaron de la fiesta en la que no faltaron las discusiones y que Kiko intentó amenizar haciendo de Dj, aunque Alysson optó por salir a tomar el aire en la zona de la piscina. Se tumbó bajo el puente de madera y hasta allí fue Rubén para hablar con ella. Pero lo besos no tardaron en llegar: «¿Por que me pones esa cara y esos ojitos con esas pestañitas?», le comentaba el concursante.