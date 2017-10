Álvaro Marichalar responde a Jorge Javier Vázquez tras su expulsión de 'Sábado Deluxe' Álvaro de Marichalar en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El excuñado de la infanta Elena arremete contra el presentador y los propietarios de Mediaset EL NORTE Martes, 17 octubre 2017, 13:57

El pasado 14 de octubre, el programa de Telecinco 'Sábado Deluxe' vivió unos momentos de gran tensión cuando Jorge Javier Vázquez echó del plató a uno de los invitados, Álvaro de Marichalar. El motivo de la expulsión fue que el invitado no quiso responder a la pregunta de si le gustaban los reyes de España, él simplemente no hizo caso a la pregunta y, en cambio, no paró de hablar de Catalunya.

El presentador le preguntó si usaba Bla Bla Car y éste le respondió que sí: «Pues escucha una cosa, ahora comprendo más a Sabina Urraca, un beso muy fuerte y mi solidaridad, porque has hecho lo mismo que contaba ella. Subir, pasar de todo el mundo, estar con el móvil y no saludar absolutamente a nadie y aquí no escuchar al presentador, que soy yo, eres un maleducado. Buenas noches, Álvaro, adiós. Venga, cambiamos de tema, venga, fuera. No voy a soportar que estemos aquí hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces. Le hemos dado un cuarto de hora, bastante ya la patochada, venga».

El aristócrata no tuvo tiempo para defenderse en ese momento, pero sí lo ha hecho a través de 'El Español' donde ha tenido duras palabras para el presentador y para Mediaset: «Es un atentado en toda regla contra el principio constitucional básico de igualdad, perpetrado a traición desde la inimaginable cobardía de quien dispone a su antojo caprichoso del poder infinito que supone un medio de comunicación masiva como es un programa de televisión» y añadió: «Perdono de antemano al presentador y a los que colaboraron en hacer posible la perversión de mi imagen pública. Perdonar es la mejor forma de intentar hacerles ver su error, para que puedan corregirse algún día y dejen de inculcar su virus de vileza a los millones de buenas personas que todavía siguen, inexplicablemente, consumiendo esa clase de programas convertidos en orgías de deshonor y maldad sin límites. Se me hace más difícil perdonar a los propietarios -extranjeros- de la cadena de TV, siempre dispuestos a sembrar en España su ruina moral y odio estéril».

También ha querido contestar a la pregunta que se le hizo en 'Sabado Deluxe' y que no respondió, sobre si le gustaban los reyes de España, a lo que contestó que «la Familia Real me parece que cumple muy bien el mandato constitucional de representar con honor y profesionalidad a los españoles, defendiendo la unidad secular de nuestra nación».