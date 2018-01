Alonso Caparrós: «Odio a mi padre» Alonso Caparrós, en el 'Deluxe'. / Telecinco El presentador reconoció ante el polígrafo del 'Deluxe' que sigue sin hablarse con sus padres y «no hay solución» EL NORTE Lunes, 8 enero 2018, 13:55

La familia de Alonso Caparrós no puede estar muy contenta después de escuchar al expresentador en el polígrafo de Conchita, en el 'Deluxe'. Éste acudió para contar 'su verdad' sobre su relación familiar..., y nadie salió bien parado.

«Odio a mi padre. Por dentro siento un cabreo y un enfado increíble. Me di cuenta de esto cuando dejé de drogarme», explicó Alonso a Jorge Javier Vázquez, a la vez que reconoció seguir sin hablarse con sus padres. «He llegado a la conclusión de que tengo que dar carpetazo y debo aprender a vivir sin ellos».

También insistió en que «no va a haber una solución ahora y no tiene sentido que siga insistiendo». Además, como recoge la web de 'ABC', Alonso no tuvo solo duras palabras para su padre, Andrés Caparrós, sino también para su madre: «El hecho de que ninguno de mis hermanos me hable, me hace pensar que mi madre les ha manipulado, aunque sin mala intención».

La mala relación entre padre e hijo viene de largo. Ya hace unos meses, ambos se enfrentaron en el mismo programa de televisión. Andrés explicó que «es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto» y que sintió impotencia cuando su hijo no ha estado bien, preguntándose a sí mismo si ha hecho todo lo posible por solucionarlo.