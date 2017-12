Alonso Caparrós mantuvo una relación con una famosa despampanante Alonso Caparrós durante su visita a 'Sálvame'. / Telecinco El presentador se entrevistó a sí mismo en 'Sálvame' EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 14:19

Si hace unas semanas Lydia Lozano se hacía una entrevista de lo más surrealista a sí misma en 'Sálvame', ahora le ha tocado el turno a Alonso Caparrós.

Durante la emisión del programa, llamaron a Andrés Caparrós, el padre de Alonso, para preguntarle sobre una posible reconciliación entre padre e hijo, y éste comentó que si quiere reconciliarse que venga a casa y que deje de hablar en los platós de televisión. También señaló que su hijo es un diamante en bruto y la persona más buena del mundo, pero no entiende que vaya a un programa a hablar de su padre.

Alonso, no obstante, le echó en cara a su madre que llamara a María Patiño para contarle que él de pequeño tenía el complejo de Edipo, en su caso, amor hacia su madre y rivalidad hacia su padre. En su relato, también contó que vivió una crisis y que, en ocasiones, había pensado en desaparecer, pero su mujer Angélica lo ha impedido. El presentador recordó su pasado con las drogas, de lo que se arrepiente, aunque quiere dejar claro que ahora no tiene ningún problema con ellas. De lo que también se arrepiente es de no haber estado más tiempo con sus hijos, con los que, a pesar de todo, mantiene una estupenda relación.

Para el final dejó la guinda del pastel. Alonso comentó que mantuvo una relación con una famosa despampanante que le dejó huella, según él mismo dijo, cuando estaba recién llegado a TVE. Empezó dando algunas pistas que si era rubia, famosa, sale en las revistas y sigue en activo. Al final dijo que se trataba de Esther Arroyo. El comentario no resultó indiferente para ninguno de los que estaban en el plató, según recoge el portal 'Chance'.